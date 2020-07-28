В Рязанской области выросло производство мясных и рыбных полуфабрикатов

По итогам первого полугодия 2020 года рост производства пищевой продукции составил +10,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

С января по июнь предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области произвели и реализовали пищевых продуктов на сумму 27,6 млрд. рублей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Больше всего в регионе выросли объёмы выпуска мясных и мясорастительных консервов – в 2,4 раза, а также рыбы, переработанных и консервированных рыбных продуктов – в 1,6 раза.

Значительный рост отмечен в производстве крахмальной патоки – 30%, муки – 25%, готовых пищевых продуктов – 23%, картофеля переработанного – 22%, макаронных изделий и аналогичных мучных изделий – 20,5%, мясных и мясосодержащих полуфабрикатов – 18,6%.

Производство мяса увеличилось на 7,7%, колбасных изделий – на 11,7%, сливочного масла – на 4,6%, сыра и сырных продуктов – на 5,3%, молока – на 1,2%, растительного масла – на 9,5%, сухого крахмала – на 7,3%.