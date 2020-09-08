В Рязанской области урожай зерна превысил 2,5 млн тонн

В Рязанской области по состоянию на 7 сентября намолочено более 2,5 млн тонн зерна при обработке 95,6% посевной площади, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Показатель средней урожайности в 2020 году составил 42,3 ц/га, а это на 8,8 ц/га больше, чем в прошлом году. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства также убирают и другие аграрные культуры. Например, в области уже собрано 1 000 тонн маслосемян горчицы, 68 000 тонн рапса, 834 тонн ранней капусты и кабачков, 8 400 тонн картофеля.

Помимо этого, в регионе продолжают заготавливать корма для животноводства, вести посев озимых зерновых и масличных культур.