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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области урожай зерна превысил 2,5 млн тонн

Иван Федоров
Фото пресс-службы регионального правительства

В Рязанской области по состоянию на 7 сентября намолочено более 2,5 млн тонн зерна при обработке 95,6% посевной площади, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Показатель средней урожайности в 2020 году составил 42,3 ц/га, а это на 8,8 ц/га больше, чем в прошлом году. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства также убирают и другие аграрные культуры. Например, в области уже собрано 1 000 тонн маслосемян горчицы, 68 000 тонн рапса, 834 тонн ранней капусты и кабачков, 8 400 тонн картофеля. 

Помимо этого, в регионе продолжают заготавливать корма для животноводства, вести посев озимых зерновых и масличных культур.

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