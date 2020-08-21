В Рязанской области умер ещё один пациент с коронавирусом

В Рязанской области умер ещё один человек, у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщается на сайте coronavirus-monitor.ru

По состоянию на пятницу, 21 августа, в Рязани скончались уже 40 человек, у которых был подтверждён COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирус в Рязанской области обнаружен у 6 тыс 880 человек. Сегодня стало известно ещё о 25 новых случаях.

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Число выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 23 и суммарно на сегодня равняется 6 тыс 98 человек, – сообщается на сайте.