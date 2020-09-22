В Рязанской области состоялась первая выдача кредита с использованием счёта эскроу

18 сентября в городе Рыбном состоялась первая выдача ипотечного кредита с использованием счета эскроу. Сделку на приобретение квартиры во второй очереди нового современного жилого квартала «Мега», строящегося в г. Рыбное, заключила компания застройщик ГК «Реконструкция», а в качестве сопровождающего банка выступил стратегический партер компании ПАО Сбербанк.

Счёт эскроу – это особый счет, предполагающий учет имущества,документов, денег до момента возникновения конкретных обстоятельств или исполнения взятых обязательств. Одна сторона сделки вносит на счёт эскроу деньги. Они замораживаются, и вторая сторона сможет получить эти деньги только после выполнения всех обязательств.

— Эскроу — счета нивелируют риски, клиент посещает меньше инстанций для совершения сделки и полностью может быть уверен в надёжности данной операции, – прокомментировала руководитель дополнительного офиса ПАО СБЕРБАНК Оксана Коротина.

В скором времени такая схема покупки будет единственным вариантом приобретения недвижимости. Это стопроцентная гарантия для покупателя. Никаких рисков, так как банк выступает гарантом сохранности денег клиента.

— Для нашей компании сегодня важный момент, так как это первая сделка в ЖК «Мега» 2 очередь с использованием эскроу счета. Несмотря на то, что Реконструкции присвоен высший рейтинг надежности, данная схема расчетов послужит дополнительной гарантией спокойствия покупателей, – отметил руководитель отдела продаж ГК «Реконструкция» Андрей Имамбаев.

— Для нас выдача первого ипотечного кредита с использованием эскроу счета является знаковым событием. Их использование, на мой взгляд, — оптимальный и безопасный механизм приобретения недвижимости. Он обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости. Таким образом,у дольщика сохраняется гарантия возврата средств, -прокомментировал управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Иванович Семенов.