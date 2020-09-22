В Рязанской области состоялась первая выдача кредита с использованием счёта эскроу

18 сентября в городе Рыбном состоялась первая выдача ипотечного кредита с использованием счета эскроу. Сделку на приобретение квартиры во второй очереди нового современного жилого квартала «Мега», строящегося в г. Рыбное, заключила компания застройщик ГК «Реконструкция», а в качестве сопровождающего банка выступил стратегический партер компании ПАО Сбербанк.
Счёт эскроу – это особый счет, предполагающий учет имущества,документов, денег до момента возникновения конкретных обстоятельств или исполнения взятых обязательств. Одна сторона сделки вносит на счёт эскроу деньги. Они замораживаются, и вторая сторона сможет получить эти деньги только после выполнения всех обязательств.
В скором времени такая схема покупки будет единственным вариантом приобретения недвижимости. Это стопроцентная гарантия для покупателя. Никаких рисков, так как банк выступает гарантом сохранности денег клиента.