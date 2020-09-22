В Рязанской области отпразднуют юбилей академика Сахарова

В Рязанской области уже идет подготовка к празднованию 100-летия академика А.Д. Сахарова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятия будет организовывать специальная группа, которая была создана в августе 2019 года по распоряжению Николая Любимова. В ее состав входят представители региональных министерств, учреждений культуры и общественных организаций.

В течение 2021 года в муниципалитетах будут организованы различные образовательные и выставочные проекты, круглые столы, тематические вечера, уроки и классные часы, посвященные деятельности А.Д. Сахарова.

Юбилей Сахарова отпразднуют во всех регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.

Андрей Дмитриевич Сахаров – советский академик и физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии. Он один из создателей первой советской водородной бомбы.