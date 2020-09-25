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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области отметят день краеведения

Иван Федоров

26 сентября — единый день краеведения в Рязанской области. На базе учреждений культуры пройдёт ряд мероприятий, приуроченных к этому дню. Дата выбрана не случайно, ведь 26 сентября 1937 года была образована Рязанская область. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции в Министерстве культуры и туризма Рязанской области.

В этот день в местных государственных и муниципальных учреждениях Рязанской области пройдут мероприятия различного формата: выставки, выступления краеведов, тематические концерты, театрализованные программы и онлайн-лекции. В общей сложности — более 120 мероприятий.

Основными площадками для празднования были выбраны областной научный методический центр народного творчества, Рязанская областная библиотека имени Горького, информационно-аналитический центр культуры и туризма и областной художественный музей с его филиалами.

Большинство мероприятий будут посвящены 125-летию со дня рождения великого поэта нашего края – Сергея Александровича Есенина.

В рамках мероприятий будут соблюдены все меры предосторожности: использование масок, перчаток и антисептиков.

— В первую очередь хочу сказать, что единый день краеведения проходит в нашей области не в первый раз и уже стал знаковым событием для всех учреждений культуры Рязанской области. Эта акция обращает внимание на исторические и краеведческие события, которые происходили в каждом населённом пункте. Одной из главных целей является приобщение молодого поколения и детей к истории своего родного края, – прокомментировала директор Рязанского областного научно-методического центра Елена Шаповская.

Главной интернет-площадкой всех событий станет группа ВКонтакте на портале Рязанской Области, где можно будет увидеть онлайн большинство концертов, акций и лекций.

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