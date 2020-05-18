В Рязанской области определён самый читающий район

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Почта России определила самый читающий район Рязанской области. Им стал Сараевский район, где на каждую тысячу жителей было оформлено 308 подписок на периодические печатные издания. Об этом сообщили в УФПС Рязанской области.

Второе место по числу подписок занял Ермишинский район. Там на каждую тысячу жителей оформлено 297 подписок. Тройку лидеров замкнул Пителинский район – 258 подписок.

В сообщении отмечается, что рязанцы выписывают районные и областные газеты. Из федеральных СМИ популярностью пользуются газеты и журналы с региональными вкладками. Также жители Рязанской области выписывают издания для детей, газеты и журналы, в которых освещаются вопросы здоровья, садоводства и кулинарии.

Оформить подписку можно в почтовых отделениях, а также в мобильном приложении, на сайте Почты России podpiska.pochta.ru или через почтальона на дому. Дважды в год проводятся декады подписки, когда подписаться можно с хорошей скидкой.