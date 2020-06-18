В Рязанской гордуме обсудили проблемы с ливневой канализацией

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18 июня, на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, депутаты Рязанской городской Думы обсудили проблемы с ливневой канализацией . Они задали вопросы и. о. начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрию Фурфураку.

Чиновник напомнил, что система ливневой канализации в Рязани строилась в середине прошлого века, поэтому её возможности не предусматривают современную застройку. Увеличение ливневых стоков закономерно приводит к «наводнениям» в городе после дождей.

Фурфурак назвал наиболее «слабыми местами» территорию под путепроводом в районе улицы Вокзальной, Первомайского проспекта и Московского шоссе, участок в районе «Атрон Сити». По словам руководителя управления, сейчас планируется разработка проекта увеличения пропускной способности ливнёвки под путепроводом.

В районе «Атрон Сити» необходимо проложить ещё один коллектор стоимостью 3,5 миллиона рублей. Средств на это, в данный момент, нет, сообщил чиновник.