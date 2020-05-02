По состоянию на 2 мая в рязанских больницах находится 236 пациентов с COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Среди госпитализированных с коронавирусом 13 детей.
В тяжёлом состоянии находятся 14 госпитализированных с COVID-19. Шестеро из них в возрасте от 58 до 83 лет подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
В состоянии средней тяжести находятся 140 человек, состояние 82 медики оценивают как удовлетворительное.
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