В Рязани завершается благоустройство сквера имени Скобелева. Работы ведутся в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда».

Уже выполнено озеленение территории, установлено ограждение, покрашены скамейки.

В управлении благоустройства отметили, что малые архитектурные формы – парковые диваны – монтируются анкерами, погруженными в бетон на глубину не менее 30 см. Такая техника монтажа позволит обеспечить сохранение целостности объектов при попытке совершения вандальных действий в отношении конструкций.

Работы в сквер Скобелева будет принимать комиссия в составе ответственных лиц и представителей общественного контроля, сообщает сайт администрации города.