В Рязани состоится онлайн-праздник «Последний звонок»

Последний звонок – яркий праздник в жизни каждого выпускника. Из-за распространения коронавируса традиционные мероприятия в этом году пришлось отменить.
И, как и многие другие праздники, Последний звонок пришлось перенести в интернет. 29 мая в 11:00 в группе Образование и молодежь Рязанской области ВКонтакте состоится областное праздничное онлайн-мероприятие «Последний звонок».
К участию приглашаются выпускники, педагоги и родители.
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