В Рязани школьники получили ожог роговицы глаз из-за обеззараживателя

В Рязани ученики школы получили ожог роговицы глаз из-за работающего в классе обеззараживателя воздуха. Об этом, со ссылкой на родителей одного из пострадавших, сообщает «МедиаРязань».

По данным СМИ, ЧП случилось в школе №62. Пострадали не менее 7 детей.

В больнице имени Семашко в Рязани ребёнку выдали справку, где указан диагноз – электроофтальмия. В качестве причины её появления указывается то, что мальчик смотрел на кварцевую лампу.

Сообщается, что аппарат работал во время уроков. Длилось это не менее трёх часов. Также в сообщении отмечается, что ученики пытались выключить прибор, но один из учителей попросил его включить снова.

Напомним, обеззараживатели в школьных классах в Рязани появились для борьбы с распространением коронавируса.