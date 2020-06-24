В Рязани ребёнок выпал из окна многоэтажки

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В среду, 24 июня, в Рязани двухлетний ребёнок выпал из окна жилого дома. Как сообщает СУ СК России по Рязанской области, инцидент произошёл на улице Советской армии.

Отмечается, что ребёнок остался в комнате один, забрался на диван, потом на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал с 6-го этажа. Ребёнок госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.