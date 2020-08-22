В Рязани проверят законность заявки на концессию «Водоканала»

В пятницу, 21 августа, в администрации Рязани прошло заседание рабочей группы по рассмотрению заявки на концессию «Водоканала». Председателем группы стал заместитель главы администрации города Владимир Бурмистров. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Напомним, предложение о концессионном соглашении в администрацию Рязани направил «Росводоканал». По закону на его рассмотрение у властей есть 30 дней.

Рабочей группе предстоит проверить законность предложения, а также сделать выводы о его целесообразности. Концессию могут принять на предложенных условиях, могут предложить другие, а могут и отклонить.

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В пресс-службе администрации Рязани сообщили, что решение обязательно будет согласовано с Рязанской городской Думой.