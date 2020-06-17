В Рязани проложат новую контактную сеть для троллейбусов

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В Рязани проложат контактную сеть для троллейбусов с улицы Циолковского на Есенина. Об этом на заседании экономического комитета Рязанской городской Думы рассказал начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно.

Сейчас троллейбус не поворачивает направо с улицы Есенина в сторону улицы Циолковского и обратно. Новая контактная сеть позволит улучшить работу общественного транспорта, считают в администрации.

На заседании комитета обсуждалось финансовое положение Управления рязанского троллейбуса, которое по итогам 2019 года вошло в число убыточных муниципальных предприятий. Администрация Рязани разработало меры по повышению эффективности работы предприятия, в том числе увеличения пассажиропотока.