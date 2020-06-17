В Рязани продолжают дезинфицировать общественный транспорт

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В Рязани продолжают дезинфицировать салоны автобусов и троллейбусов, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Санитарная обработка проводится перед выходом транспорта на маршруты и на конечных остановочных пунктах. Обработке подлежат сидения в салоне, поручни, ручки.

Как сообщает сайт администрации города, каждый день спецсредством обрабатывают порядка 500 единиц коммерческого и 170 единиц муниципального транспорта.