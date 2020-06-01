В Рязани появились новые способы пополнения транспортных карт «Умка»

С 1 июня в Рязани транспортную карту УмКА «Городская» с подключенным тарифом «Электронный кошелек» можно будет приобрести в маршрутках №№30 и 88. Первая поездка в таком случае будет бесплатной, сообщает сайт администрации города.
Далее баланс карты нужно будет пополнить одним из доступных способов. В Рязани работают более 1200 пунктов пополнения. С полным списком можно ознакомиться на сайте картаумка.рф.
Отложенное пополнение (поездка возможна через 24 часа) транспортных карт теперь стало доступно на терминалах ООО «ЖИВАГО БАНК».
По всем вопросам по использованию карты УмКА звоните по телефону 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный).
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