В Рязани планируется строительство новых артезианских скважин и перенос водозабора

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18 июня, на заседании комитета по ЖКХ Рязанской городской Думы, обсуждался вопрос водоснабжения в Рязани и повышения качества питьевой воды. На вопросы депутатов ответил и.о. начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Дмитрий Кожин.

Он сообщил, что в городе планируется строительство трёх артезианских скважин, но подчеркнул, что потреблять воду только из таких источников нельзя, так как эта вода не соответствует всем необходимым нормам. Для решения проблемы с качеством питьевой воды разрабатывается проект о выносе водозабора на центр русла Оки. Все работы идут за счёт средств рязанского «Водоканала».

Кожин подчеркнул, что сейчас со стороны Роспотребнадзора никаких нареканий к качеству питьевой воды в городе нет.