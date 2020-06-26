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В Рязани отметят День выпускника

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В субботу, 27 июня, в Рязани будут отмечать День выпускника. Из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия в регионе запрещены. Поэтому праздник состоится в режиме онлайн.

Праздник для тех, чьё окончание школы пришлось на период пандемии, начнётся в 15.00 в группе Рязанская область в социальной сети ВКонтакте.

Для выпускников выступят ВИА «Диапазон» культурного центра УМВД России по Рязанской области, кавер-группа «Карусель Бэнд», дуэт Рязанского государственного агротехнологического университета, студентки музыкального колледжа Полины Богатенковой и Виктории Абрамовой.

Выпускников поздравит Николай Любимов, педагоги, родители.

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