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В Рязани отключат холодную воду на семи улицах

7info
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Во вторник, 2 июня, в Рязани отключат холодную воду на семи улицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На сайте мэрии сообщается, что причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе. Их будут проводить сотрудники МП «Водоканал города Рязани». 

С 9 до 13 часов без холодной воды придётся обходиться жильцам домов №№5, 7, 9, 11, 21 на улице Затинной; домов №22 и №5 на улице Есенина, а также домов №№18, 20, 22 корпус 1 на улице Грибоедова.

С 9 до 17 часов холодную воду отключат в домах №№1/9, 3, 3 корпус 1, 5, 5 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 9, 11/61 на улице Урицкого; доме №63 на улице Новой, где находится детский сад №6. Кроме того, без воды останутся дом №13 на улице Циолковского и дома №№10, 12, 11, 13, 15, 17 на улице Юннатов.

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