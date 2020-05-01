В Рязани не действуют транспортные карты «Школьная» и «Студенческая»

Транспортные карты «Школьная» и «Студенческая» в Рязани не будут действовать до 11 мая. Сделано это из-за введения в городе режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Напомним, в настоящее время и школьники, и студенты занимаются дистанционно. На майские праздники они не учатся.
Городской транспорт в Рязани ходит в разрывном режиме. Проезд в нём можно оплачивать транспортной картой или гаджетами УмКА «Городская», банковскими картами с бесконтактной системой оплаты, а также устройствами с NFC.
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