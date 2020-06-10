В Рязани наказали водителя-грубияна, грубо нарушившего ПДД

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В Рязани нашли и наказали водителя, который сначала грубо нарушил правила дорожного движения, а затем устроил конфликт с женщиной. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Инцидент случился на улице Зубковой в Рязани 3 июня. Сначала 27-летний уроженец одной из республик Средней Азии за рулём автомобиля «Киа» выехал на встречку. За это его оштрафовали на 5 тысяч рублей.

После этого, на перекрёстке улиц Зубковой и Тимуровцев он проехал на красный сигнал светофора. За этого водителя оштрафовали на тысячу рублей.