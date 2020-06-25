В Рязани начали работать выездные пункты голосования во дворах

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В Рязани начали работать выездные пункты голосования по поправкам в Конституцию. Они расположены, в частности, во дворах домов и работают каждый по своему графику.

На мобильном пункте каждому голосующему вручается пакет с защитной маской и ручкой. Также на участке предлагается обработать руки антисептиком.

При этом голосование проводится под открытым небом.

Более 50 тысяч жителей Рязанской области проголосуют на дому. Такие данные были озвучены на заседании областной избирательной комиссии 25 июня.

Участковые комиссии, где граждане также могут проголосовать будут работать с 25 июня по 1 июля включительно с 08.00 до 20.00.