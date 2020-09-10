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Новости РязаниСпорт

В Рязани может закрыться единственный крытый скейт-парк

7info
Изображение Santa3 с сайта Pixabay

В Рязани может закрыться единственный крытый скейт-парк, расположенный в «НИТИ-Арена». Об этом его организаторы сообщили в социальной сети ВКонтакте.

По словам представителя парка, некоторое время назад руководство НИТИ попросило разобрать парк. При этом скейтерам предложили решить вопрос по-хорошему, пригрозив в противном случае выставить огромные счета за период пандемии. 

– Мы вынуждены закрыть единственный крытый парк города Рязани перед началом сезона, – рассказал автор видео. 

Он напомним, что экстремальные виды спорта сейчас – одни из самых востребованных и развивающихся. При закрытии парка сотни детей не смогут тренироваться в зимний период. 

В создание парка были вложены большие деньги, а также огромное количество сил его организаторов. Переезжать им сейчас некуда.

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