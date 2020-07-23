В Рязани дом культуры – бывший ДК Птицеводов выставили на продажу

В Рязани выставлен на продажу бывший Дворец культуры Птицеводов. Пользователь социальной сети в ВК Александр Дударев написал об этом в комментариях на странице Губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Объявление о продаже опубликовано на сайте недвижимости. В тексте объявления говорится о том, что в Рязани продаётся помещение в категории свободного назначения площадью 4200.0 м.кв. расположенное в районе Мервино, а также земельный участок 1Га с асфальтированной парковкой.

Собственник также указывает возможное использование помещения в качестве торгового или спортивно-оздоровительный центра, центра реабилитации, а также образовательного учреждения.

В связи с возможной продажей ДК Птицеводов Александр Дударев обращается к губернатору с предложением:«Николай Любимов необходимо вернуть здание городу, с прежней функцией Дворца культуры, коим он и является, уничтожение его под торговый центр, как это предполагает собственник, будет просто кощунством. Сделайте подарок к 925-летию города Рязани — верните ДК».

В ответ на вопрос Александра Дударева Администрация Рязани даёт ответ о том, что его обращение принято в работу.