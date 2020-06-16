В Рязани директора типографии подозревают в невыплате зарплаты

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В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы, занимающейся типографской деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Руководителя коммерческой организации подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По версии следствия, с января 2016 по январь 2020 года фирма задолжала семи сотрудникам в общей сумме почти 1,5 млн рублей.

Сейчас по делу ведутся следственные действия. В том числе, принимаются меры для того, чтобы люди получили заработанное.