В Рязани 497 человек заразились коронавирусом

Пресс-служба администрации Рязани сообщила свежие данные о числе заболевших коронавирусом горожан.
По состоянию на 13 часов 30 апреля в Рязанской области зарегистрировано 923 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19, 497 из них проживает в Рязани.
По районам города ситуация с заболевшими следующая:
- Московский – 183 человека;
- Октябрьский – 129 человек;
- Железнодорожный – 110 человек;
- Советский – 75 человек.
Также напомним, что в рязанских больницах с коронавирусом находятся 210 пациентов. 13 из них – в тяжёлом состоянии.
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