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В Рязани 497 человек заразились коронавирусом

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Ещё более 100 положительных тестов на COVID-19 поступили в рязанский Роспотребнадзор

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Пресс-служба администрации Рязани сообщила свежие данные о числе заболевших коронавирусом горожан. 

По состоянию на 13 часов 30 апреля в Рязанской области зарегистрировано 923 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19, 497 из них проживает в Рязани.

По районам города ситуация с заболевшими следующая:

  • Московский – 183 человека;
  • Октябрьский – 129 человек;
  • Железнодорожный – 110 человек;
  • Советский – 75 человек.

Также напомним, что в рязанских больницах с коронавирусом находятся 210 пациентов. 13 из них – в тяжёлом состоянии. 

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