В РГРТУ торжественное мероприятие, посвященное Дню Знаний, прошло в формате онлайн

Во вторник, 1 сентября, в Рязанском государственном радиотехническом университете прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Знаний.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации праздничная «линейка» состоялась в формате онлайн. Съемка праздничного концерта и приветственных слов почетных гостей велась на восемь камер и один квадрокоптер. Студенты следили за происходящим в своих аудиториях.

Поздравить первокурсников, преподавателей и студентов с началом нового учебного года пришла депутат Госдумы от Рязанской области, выпускница РГРТУ Елена Митина.

– Сегодня у нас День знаний – это главный праздник всей системы российского образования, это начало пути к новым знаниям, открытиям и достижениям. Дорогие первокурсники, я поздравляю вас с тем, что вы поступили в один из лучших вузов не только нашего региона, но и всей страны, – отметила парламентарий. – У нашей альма-матер особые традиции и история. Надеюсь, что вы скоро с ними познакомитесь, проявите себя в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной работе. Будьте целеустремленными, активными, трудолюбивыми, верьте в себя и свои силы, и у вас обязательно все получится. С праздником!

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В этот день для первокурсников было приготовлено множество творческих подарков от старших товарищей и городских танцевальных коллективов. Главным сюрпризом стало выступление танцевального коллектива эстетической гимнастики «Инсолент» совместно с «ORIGINAL FIRE SHOW».

Завершился праздничный день торжественным открытием мемориальной доски Юрия Михайловича Коршунова – заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.