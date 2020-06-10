В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели ещё одно дело

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В рамках расследования уголовного дела о ДТП с актёром Михаилом Ефремовым завели ещё одно уголовное дело. На этот раз о сбыте наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, вечером в понедельник, 8 июня, Ефремов, находясь за рулём автомобиля, протаранил на Смоленской площади в Москве автомобиль ВАЗ, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Через некоторое время Захаров скончался в больнице.

Установлено, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Поэтому ещё одно дело завели, чтобы установить лиц, от которых он получил наркотики.

Кроме того, дело в отношении Ефремова ранее возбудили по статье о нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлекшем смерть человека. Максимальное наказание по ней – 12 лет лишения свободы. Им занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Похороны Сергея Захарова пройдут в четверг, 11 июня, у него на родине, в селе Кузьминское Рыбновского района.