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В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели ещё одно дело

7info
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В рамках расследования уголовного дела о ДТП с актёром Михаилом Ефремовым завели ещё одно уголовное дело. На этот раз о сбыте наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости

Напомним, вечером в понедельник, 8 июня, Ефремов, находясь за рулём автомобиля, протаранил на Смоленской площади в Москве автомобиль ВАЗ, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Через некоторое время Захаров скончался в больнице. 

Установлено, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Поэтому ещё одно дело завели, чтобы установить лиц, от которых он получил наркотики. 

Кроме того, дело в отношении Ефремова ранее возбудили по статье о нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлекшем смерть человека. Максимальное наказание по ней – 12 лет лишения свободы. Им занимается Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Похороны Сергея Захарова пройдут в четверг, 11 июня, у него на родине, в селе Кузьминское Рыбновского района.

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