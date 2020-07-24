В детском саду в Рязани воспитатель заболел коронавирусом

У воспитателя детского сада №27 города Рязани выявлен коронавирус. Как сообщает пресс-служба администрации города, женщина работала в дежурной группе с 15 по 17 июля.

С 20 июля воспитатель ушла в отпуск. Дома она почувствовала себя плохо. Женщина вызвала врача и сдала анализ, который и выявил у неё COVID-19.

В детскому саду провели дезинфекцию. Отмечается, что и до болезни воспитателя здесь соблюдались все меры профилактики. Группа, где работала воспитатель, временно будет закрыта.

У всех сотрудников детского учреждения взят анализ на коронавирус.