В четверг в Рязани будут отключать холодную воду

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В четверг, 4 июня, в Рязани будут отключать холодную воду. Как сообщает сайт администрации города, отключение связано с ремонтом на водопроводе.

В 9.30 воду отключат в домах по следующим адресам: ул. Островского, д. 11/17, д. 9/18, ул. Полетаева, д. 11, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 15, д. 15 корп. 1, д. 10/10, д. 14, ул. Гоголя, д. 12/9, ул. Чкалова, д. 8, д. 10а, д. 10б, ул. Первомайский проспект, д. 57, д. 57 корп. 1.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ.