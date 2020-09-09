В августе в Рязанской области родились Лео и Одиссей

Главное управление ЗАГС Рязанской области сообщило о самых популярных и редких именах, которые жители Рязани и области давали своим детям в августе.

Чаще всего мальчиков называли: Дмитрий, Артём, Сергей, Максим, Михаил, Матвей, Александр, Иван.

Девочкам чаще всего давали такие имены: Анна, София, Анастасия, Мария, Варвара, Вероника, Алиса, Дарья, Ксения.

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Были и редкие и непопулярные имена. К ним относятся у мальчиков: Лео, Аким, Демьян, Серафим, Одиссей, Эрнест, Климентий; у девочек: Дионисия, Клавдия, Камелия, Адриана, Богдана, Станислава, Евдокия, Нина.