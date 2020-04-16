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С 28 марта по 10 апреля 2020 г. В Рязанской области проходил сезон охоты на болотно-луговую дичь. Центр лицензионно-разрешительной работы областного Управления Росгвардии провёл ряд профилактических мероприятий под условным названием «Весенняя охота».

В результате за нарушения правил охоты, хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия, было оштрафовано 66 человек.

За различные нарушения, связанные с оборотом оружия, у рязанцев изъяли 33 единицы огнестрельного оружия и 16 патронов.