Свежая информация о распространении коронавируса в Рязанской области

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На 08.30 вторника, 30 июня, в Рязани и области выявлено 5154 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

С начала пандемии известно о 13715 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, или контактировавших с заражёнными, а также подозрительными на заболевание. Сейчас под наблюдением врачей остаётся 2201 человек. Остальные рязанцы его уже прошли, они здоровы.