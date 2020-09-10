Станция скорой помощи в Рязани усилила меры безопасности

– В здании Центральной станции находится сердце службы скорой медицинской помощи города – диспетчерская. Нарушение нормального ритма ее работы может иметь самые негативные последствия. В целях обеспечения эффективной защиты станции и персонала, сохранности медикаментов и расходных материалов, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, было принято решение об усилении мер безопасности, – отмечает Игорь Задоя.