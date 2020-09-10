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Новости РязаниОбщество

Станция скорой помощи в Рязани усилила меры безопасности

7info

Рязанская станция скорой помощи усиливает меры безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

Укрепление материально-технической базы городской станции скорой помощи ведется согласно нацпроекту «Здравоохранение», где предусмотрено повышение качества работы первичного звена.

В здании Центральной станции установлены две новые входные группы – металлические двери с домофоном.

По словам главного врача Рязанской станции скорой медпомощи Игоря Задоя, установка проведена в рамках укрепления антитеррористической защищенности, обеспечения пожарной безопасности, повышения эффективности соблюдения противоэпидемических мер.

– В здании Центральной станции находится сердце службы скорой медицинской помощи города – диспетчерская. Нарушение нормального ритма ее работы может иметь самые негативные последствия. В целях обеспечения эффективной защиты станции и персонала, сохранности медикаментов и расходных материалов, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, было принято решение об усилении мер безопасности, – отмечает Игорь Задоя.

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