Станция скорой помощи в Рязани усилила меры безопасности

Рязанская станция скорой помощи усиливает меры безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Укрепление материально-технической базы городской станции скорой помощи ведется согласно нацпроекту «Здравоохранение», где предусмотрено повышение качества работы первичного звена.
В здании Центральной станции установлены две новые входные группы – металлические двери с домофоном.
По словам главного врача Рязанской станции скорой медпомощи Игоря Задоя, установка проведена в рамках укрепления антитеррористической защищенности, обеспечения пожарной безопасности, повышения эффективности соблюдения противоэпидемических мер.