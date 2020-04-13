Спрос на доставку почтовых отправлений на дом вырос в Рязанской области в 25 раз

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Клиенты Рязанской почты стали чаще пользоваться цифровыми сервисами компании.

В конце марта в связи с распространением коронавирусной инфекции Почта России в два раза снизила стоимость доставки посылок свыше 2 кг и расширила перечень отправлений, доставляемых на дом из почтовых отделений. Если раньше за посылками приходилось идти на почту, то теперь клиенты предпочитают заказывать их доставку на дом через цифровые каналы. За прошлую неделю количество оформленных доставок выросло в 4 раза по сравнению с предыдущей. Ежедневно рязанцы заказывают более 100 доставок.

Несмотря на кратный рост числа обращений, 75% отправлений почтальоны и курьеры доставляют на следующий день после оформления заказа, остальные — через день.

На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.

Почта России стремится защитить здоровье сотрудников и клиентов компании. Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Начальники отделений ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников через онлайн-форму оперативного сбора информации. Сотрудники, которые работают с клиентами, имеют средства индивидуальной защиты.

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