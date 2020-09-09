Составлен рейтинг высокооплачиваемой работы, предлагаемой рязанцам

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представил рейтинг привлекательных предложений работодателей в крупнейших городах России. В том числе и в Рязани.

По данным Superjob, в сентябре самую высокую зарплату в Рязани предлагают Региональному менеджеру. Подходящий специалист сможет зарабатывать от 100 000 рублей.

На втором месте Главный бухгалтер с возможностью заработка 100 000 руб.

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Третья строчка в топе – Зоотехник. На этой должности работодатель предлагает 100 000 руб.

Далее в списке, который опубликовал Superjob, идёт Программист «1С» с окладом 90 000 — 100 000 руб.

И завершает рейтинг Ведущий инженер-программист с зарплатой от 90 000 руб.

Рязань

№ Должность Предлагаемая зарплата 1 Региональный менеджер от 100 000 руб. 2 Главный бухгалтер 100 000 руб. 3 Зоотехник 100 000 руб. 4 Программист «1С» 90 000 — 100 000 руб. 5 Ведущий инженер-программист от 90 000 руб.