Составлен рейтинг высокооплачиваемой работы, предлагаемой рязанцам

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представил рейтинг привлекательных предложений работодателей в крупнейших городах России. В том числе и в Рязани.
По данным Superjob, в сентябре самую высокую зарплату в Рязани предлагают Региональному менеджеру. Подходящий специалист сможет зарабатывать от 100 000 рублей.
На втором месте Главный бухгалтер с возможностью заработка 100 000 руб.
Третья строчка в топе – Зоотехник. На этой должности работодатель предлагает 100 000 руб.
Далее в списке, который опубликовал Superjob, идёт Программист «1С» с окладом 90 000 — 100 000 руб.
И завершает рейтинг Ведущий инженер-программист с зарплатой от 90 000 руб.
Рязань
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Региональный менеджер
|от 100 000 руб.
|2
|Главный бухгалтер
|100 000 руб.
|3
|Зоотехник
|100 000 руб.
|4
|Программист «1С»
|90 000 — 100 000 руб.
|5
|Ведущий инженер-программист
|от 90 000 руб.