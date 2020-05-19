Следственный комитет проверит, получили ли выплаты врачи спасской больницы

В интернете появилась информация о том, что врачи и воители скорой помощи села Ижевское Спасского района не получили выплаты, полуженные медикам, оказывающим помощь больным коронавирусом.
Следственный комитет проверит эту информацию, сообщает сайт ведомства.
Следователи установят, положены ли выплаты медработникам СПасской МРБ, определят их размер и иные обстоятельства, могущие повлечь нарушение прав медработников.
По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.
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