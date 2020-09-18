Скопинские школьники стали призерами областного онлайн-конкурса

В Скопинском районе школьники из Ильинского образовательного учреждения стали призерами областного конкурса «Онлайн-проект», сообщает пресс-служба районной администрации.
Программа реализовывалась региональным отделением «Российского движения школьников», общественной организацией «Лист» при поддержке Минобра Рязанской области.
В проекте участвовали 96 команд, в каждой из которых допускалось максимальное количество участников — 7 человек. В соревновании принимали участие представители первичных детских общественных объединений, которые действуют на базе образовательных учреждений Рязанской области.
Ученики Ильинской школы Скопинского района выступали в команде «Маяк». Они заняли третье место.