Пятница, 18 сентября, 2020
15 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Скопинские школьники стали призерами областного онлайн-конкурса

Иван Федоров

В Скопинском районе школьники из Ильинского образовательного учреждения стали призерами областного конкурса «Онлайн-проект», сообщает пресс-служба районной администрации. 

Программа реализовывалась региональным отделением «Российского движения школьников», общественной организацией «Лист» при поддержке Минобра Рязанской области.  

В проекте участвовали 96 команд, в каждой из которых допускалось максимальное количество участников — 7 человек. В соревновании принимали участие представители первичных детских общественных объединений, которые действуют на базе образовательных учреждений Рязанской области.

— Участники выполняли задания, направленные на формирование у школьников осознанного ценностного отношения к истории своей страны, города, района и развитие у детей чувства патриотизма, национальной гордости за свою страну, — говорится в сообщении. 

Ученики Ильинской школы Скопинского района выступали в команде «Маяк». Они заняли третье место.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Мэр Рязани поздравила местных летчиков

Новости Рязани
В пятницу, 18 сентября, Елена Сорокина поздравила рязанских летчиков с 80-летием образования Центра боевого применения и переучивания летного состава. Об этом она...
Узнать больше

В Скопинском районе построят дорогу за 9 000 000 рублей

Новости Рязани
В Скопинском районе собираются построить дорогу за 9 000 000 рублей. Работы планируют закончить до конца октября 2020 года, сообщает пресс-служба районной...
Узнать больше

В Рязани заделали открытый люк в центре города, куда провалилась девушка

Новости Рязани
Жительница Рязани провалилась в открытый люк на площади Театральной в Рязани. Об этом она сообщила в группе RZN LIFE l НОВОСТИ l...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 19 сентября Спортивные выходные в ЦПКиО 8.30 – бег (ЦПКиО, сбор у Зеленого театра);
Узнать больше

Рязанский студент спас тонущую в пруду девочку

Новости Рязани
ЧП случилось 8 августа 2020 года. Ширшов вместе с товарищами играл в футбол на спортивной площадке. Ребята услышали детские крики у пруда.
Узнать больше

Пятилетний рязанец Лев Чернухин принял участие в съёмках федерального сериала

Новости Рязани
Спокойно граждане! Снимается кино! На съёмках  популярного телесериала «След» никто не пострадал!!!! Оно и понятно... Здесь работают профи из рязанской школы кино «Перспектива», которые ежемесячно участвуют...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Личный синоптик, который не ошибется

Акценты
                  Как правильно выбрать домашнюю метеостанцию? Середина сентября. Лето нехотя переходит в осень. Из-за переменчивой погоды...
Узнать больше

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

Акценты
В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный»...
Узнать больше

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+