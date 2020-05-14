Скончался ветеран Великой Отечественной войны Георгий Васильевич Смирницкий

Рязанское отделение Сбербанка выражает соболезнование в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны Георгия Васильевича Смирницкого.
В возрасте 9 лет Георгий Васильевич попал на фронт. Он стал воспитанником, автоматчиком и связным 1129-го полка 337-й Лубенской Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 2-го и 3-го Украинских фронтов.
В 11 лет награжден Орденом Славы III степени.
В период с 1994 по 2003 г.г. работал в Рязанском отделении Сбербанка.
После выхода на пенсию много времени уделал патриотическому воспитанию молодого поколения, рассказывая о Великой Отечественной войне.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Георгия Васильевича. Вечная память и слава солдатам Великой Отечественной войны
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