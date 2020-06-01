Самый маленький в 2019 году новорождённый рязанец весил всего 472 грамма

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В 2019 году в Рязанской области родилось 9236 младенцев, в том числе 113 двоен и одна тройня. Об этом сообщил Рязаньстат.

Общий коэффициент рождаемости в целом по области составил 8,3 родившихся на 1000 человек населения. За прошедший год наибольшее число рождений зафиксировано в июле, когда появился на свет 841 ребенок.

Мальчиков традиционно рождается больше, чем девочек. На 100 новорожденных девочек в 2019 году приходится 103 мальчика.

Самый маленький новорожденный весил всего 472 грамма, самый крупный – 5450 грамм. Каждый четвертый младенец имел вес менее 3 кг. Среди новорожденных есть богатыри — 750 малышей родились с весом более четырех килограммов, из них 507 мальчиков и 243 девочки.

В 2019 году в Рязанской области родились вторыми по счету 3585 детей, или 38,8% от всех рождений (в 2018 году – 39,1%). Число рождений детей более высоких очередностей, когда семья имеет троих и более детей, составило — 2014, или 21,8% от всех рождений (в 2018 году – 20,1%).

Сохраняется тенденция увеличения числа рождений у мам в возрасте 30 лет и старше. В 2019 году 48,8% рождений приходится на женщин этой возрастной группы (в 2018 году – 45,9%).