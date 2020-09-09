Рязанский детский санаторий «Колос» переименован

Определить, что целью деятельности учреждения является оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе направленных на:

а) создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего творческого, личностного развития и формирования внутренней позиции личности, социального становления личности ребенка, эффективной социализации детей, в том числе для развития их коммуникативных и лидерских качеств, формирования у детей готовности к выполнению разнообразных социальных функций в обществе, удовлетворения индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом;

б) обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-патриотического, физического, трудового воспитания детей;

в) охрану и укрепление здоровья детей;

г) формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей культуры детей;

д) профессиональную ориентацию детей.»