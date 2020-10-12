Рязанские приставы из-за коронавируса приостановили приём граждан

Рязанские судебные приставы приостановили приём граждан из-за ОРВИ и коронвируса. Речь идёт об Отделении судебных приставов по Рязани и Рязанскому району, сообщили 12 октября в ведомстве.

Среди сотрудников отдела выявлены случаи заражения ОРВИ. Кроме того, одному из судебных приставов поставили диагноз COVID-19.

В настоящее время приём граждан по адресу город Рязань, проезд Яблочкова, дом 5 приостановлен. Судебные приставы обзванивают записавшихся на приём рязанцев и проводят консультации по различным вопросам.

Позвонить в Отделение судебных приставов можно по следующим номерам: +7 (4912) 29-46-74, +7 (4912) 29-46-60, ;+7 (4912) 29-46-56, +7 (4912) 29-46-73, +7 (4912) 29-46-57. Также рязанцы могут позвонить в Управление ФССП России по Рязанской области: +7 (4912) 29-45-99.