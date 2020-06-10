Рязанская облдума запретила «наливайки» в многоквартирных домах 

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Рязанская областная Дума ограничила на территории региона продажу алкоголя в барах, кафе, закусочных и рюмочных, которые расположены в многоквартирных жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Соответствующий закон, разработанный депутатами Аркадием Фоминым, Александром Шевыревым, Михаилом Агапкиным, Татьяной Гусевой, Михаилом Кривцовым и Татьяной Панфиловой, был принят на заседании Думы в среду, 10 июня.

Региональный закон устанавливает порог минимальной площади зала обслуживания для таких заведений – 50 квадратных метров.

– Мы понимаем, что на небольшой площади сложно организовать полноценный зал со столиками. Часто посетители подобных заведений просто приобретают в них алкоголь и идут распивать его на детской площадке или в соседнем подъезде. А если и употребили алкоголь непосредственно у стойки, то общаться сложившиеся возле таких точек компании все равно идут на улицу. Тем самым «наливайки» вызывают огромный негатив у рязанцев. Жители часто жалуются на нарушение общественного порядка. При этом заведения за своих посетителей никакой ответственности не несут, – рассказал депутат Михаил Агапкин.

Цель нового закона – обеспечение комфорта и безопасности жителей, подчеркнули в Думе. В пользу такого решения региональных депутатов говорит и необходимость учитывать текущую эпидемиологическую ситуацию, предписывающую определенные социальные ограничения, которые в таких заведениях соблюсти практически невозможно.