Рязанка отправила в «Бессмертный полк» фото Гитлера

Из-за распространения коронавируса акция «Бессмертный полк» в этом году проходила в режиме онлайн. Все желающие могли загрузить на специальную платформу фотографии своих воевавших родственников.
Рязанская студентка решила отличиться и отправила для участия в акции фото молодого Гитлера.
Как сообщают «Вести», вскоре девушка одумалась и написала модераторам письмо с просьбой удалить присланное ею фото.
К сожалению, это не единичный случай. В День Победы несколько человек пытались «добавить» фото фашистов в колонну «Бессмертного полка». Все виновные найдены. В отношении четырёх подозреваемых возбудили уголовные дела о реабилитации нацизма (часть 1, статьи 354.1 УК РФ).
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