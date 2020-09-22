Рязанцы смогут водрузить Знамя Победы над рейхстагом

Во вторник, 22 сентября, в Рязани в ТЦ «Круиз» открылась выставочная площадка «Знаменосцы Победы» в честь 75-летия Победы. На выставке каждый желающий может попробовать водрузить свое Знамя Победы.

На мероприятии присутствовала зампредседателя правительства Рязанской области Анна Рослякова. Волонтеры провели чиновнику экскурсию по выставке, подарили ценные подарки. Кроме того, Анна Рослякова с помощью очков виртуальной реальности попыталась водрузить Знамя Победы.

Подобная выставочная площадка организуется еще в 13 субъектах РФ, где родились и выросли знаменосцы. Этот масштабный проект поддерживается Фондом президентских грантов, он призван увековечить имена всех солдатов, водрузивших знамена в ходе штурма рейхстага 30 апреля и 1 мая 1945 года.

— Безусловно, это замечательное событие для региона. Это честь быть в числе 14-ти субъектов. Здесь большая заслуга волонтеров, которые замечательно проявили себя в этот непростой год. Я сама посмотрела на дополненную реальность, все как в живую. Признаюсь честно, я не дошла до конца. Немного страшновато, — сказала Анна Рослякова.

Главная особенность выставки — очки виртуальной реальности, с помощью которых каждый почувствует себя знаменосцем. Все гости могут попробовать водрузить Знамя Победы над рейхстагом. Это будет не так легко, как может показаться, ведь идти придется по крыше здания.

После экскурсии всем желающим волонтеры выдают картонные очки, с помощью которых также можно попасть в виртуальную реальность, но уже в домашних условиях. Для этого всего-то надо скачать нужное приложение на телефон, запустить его, вставить устройство в картонную конструкцию и ощутить себя настоящим знаменосцем.

Выставка проработает ровно месяц: с 21 сентября по 21 октября 2020 года.