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Новости РязаниОбщество

Рязанцы смогут наблюдать за ремонтом на Первомайском проспекте в режиме онлайн

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С 25 июля в Рязани начнётся капитальный ремонт тепловых сетей на Первомайском проспекте общей протяженностью 582 м. Работы продлятся до 29 августа. В связи с этим изменятся маршруты общественного транспорта.

Ремонтировать будут участок трубопровода от дома №35 до дома №41 по Первомайскому проспекту. Капитальный ремонт на этом участке необходим для обеспечения надежной работы тепловых сетей на долгие годы, сообщает сайт администрации города.

На месте производства работ будут установлены две камеры круглосуточного видеонаблюдения. Наблюдать за ремонтом рязанцы смогут в режиме онлайн на сайте.

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