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В Рязани почти на месяц ограничат движение по Первомайскому проспекту

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В Рязани начинается капремонт магистральных тепловых сетей по Первомайскому проспекту. В связи с этим проезд будет ограничен от дома №41 до дома №35. Будут закрыты две полосы движения в сторону площади Победы и две полосы движения в сторону площади Ленина. Ограничения продлятся с 00.00 25 июля до 23.00 29 августа.

На это время изменится и движение общественного транспорта.

Троллейбусы маршрутов №3, №6 после площади Ленина от остановки «Дом Художника» следуют по маршруту: Первомайский пр-кт, Вокзальная ул., Вокзал Рязань-2 на разворот, далее по Вокзальной ул., Первомайскому пр-кту, ул. Дзержинского, далее по своему маршруту.

Троллейбусы маршрута №9 от остановки «УРТ» поедут по ул. Дзержинского, Первомайский пр-кт, пл. Ленина, Соборная ул., Соборная пл. на разворот, далее по Соборной ул., Первомайскому пр-кту, далее по своему маршруту.

Троллейбусы маршрута №17 при движении от конечной станции «Завод Рязцветмет» от остановочного пункта «ДСК» следуют по маршруту: Куйбышевское ш., ул. Циолковского, ул. Ленина, Соборная ул., Первомайский пр-кт, далее по своему маршруту.

Автобусы №2 от остановки «Музучилище» поедут по ул. Дзержинского, Высоковольтная ул., Весенняя ул., ул. Чкалова, до разворота на конечной остановке вокзал Рязань 2;

Автобусы маршрута №16 при движении со стороны Театральной пл. от остановочного пункта «Приобанк» поедут по маршруту: ул. Есенина, Спортивная ул., ул. Гагарина, далее по своему маршруту;

Автобусы №20 от остановки «Дом Художника» поедут по Первомайскому проспекту, Вокзальная ул., ул. Чкалова, Весенняя ул., Высоковольтная ул., далее по своему маршруту;

Автобусы маршрута №23 при движении со стороны пл. Ленина от остановочного пункта «Дом Художника» следуют по маршруту: Первомайский пр-кт, Вокзальная ул., ул. Чкалова, Весенняя ул., Высоковольтная ул., ул. Островского далее по своему маршруту.

Автобусы маршрутов №№50М2, 70М2, 82М2, 95М2 на участке пути между остановками «Музучилище» и «Вокзальная ул.» следуют по Высоковольтной ул., проезду Завражного в обратном направлении, в прямом направлении по своим маршрутам;

Автобусы маршрутов №№30М3, 58М2, 71М2, на участке пути между остановками «Музучилище» и «Вокзальная ул.» следуют по Высоковольтной ул., проезду Завражного в прямом направлении, в обратном направлении по своим маршрутам;

Автобусы маршрутов №65М2, 90М2, 99М2, на участке пути между остановками «Гостиница Первомайская» и «Кинотеатр Дружба» при движении со стороны пл. Ленина следуют по Первомайскому проспекту до пересечения с Вокзальной ул., далее на разворот, далее по Первомайскому проспекту до ул. Дзержинского, далее по своим маршрутам.

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