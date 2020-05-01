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Рязанцев пригласили поучаствовать в акции «Окна Победы»

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Жители Рязани и области могут поучаствовать в акции «Окна Победы». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Она проводится в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке  Федерального агентства по делам молодёжи и РДШ. С 1 по 9 мая участники акции должны украсить окна своих домов символами Победы. Можно вывесить георгиевские ленты, красные звёзды, написать слова благодарности ветеранам. 

Можно использовать бумагу, материю, рисовать на окнах краской. Для этого можно использовать специальные шаблоны

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