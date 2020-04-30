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Рязанцам предлагают принять участие в акции «Сад памяти»

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Рязанцы могут принять участие в ежегодной акции «Сад памяти», посвящённой героям Великой Отечественной войны. Сегодня поучаствовать можно, не нарушая режима самоизоляции.

Дерево можно посадить у себя на участке, а затем нанести своё дерево на интерактивную карту.

Если дачного участка у вас нет или он далеко, нарисуйте своё дерево, смастерите поделку, аппликацию, расскажите, кому в будущем вы посвятите «живое дерево» на акции, и вновь не забудьте поделиться фотографиями с хештегом #СадПамятиДома в социальных сетях.

На своих страницах в социальных сетях можно публиковать истории подвигов своих родных и близких, прошедших войну. Обозначьте геолокацию, в которой вы собираетесь посадить дерево, когда это будет возможно, и хештег #СадПамятиДома. Пусть это станет добрым флешмобом, благодаря которому акция не прекратится даже в нынешних условиях.

Акция продлится до 22 июня. Все подробности можно уточнить на сайте акции.

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